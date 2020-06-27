رئيس غرفة تجارة الخليل لـوطن: نحن ضد الإغلاق لمحاربة كورونا، ويجب اتباع حلول وسط تراعي بين الصحة العامة والاقتصاد

وطن: طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس، الحكومة إلى اتباع الحلول الوسط التي تراعي بين الصحة العامة والاقتصاد. معربا عن رفضه إغلاق المنشآت الاقتصادية والتجارية في إطار مساعي محاربة فيروس كورونا، قائلا: نحن ضد الاغلاق، ولكن ننفذ تعليمات السلطة الفلسطينية.

وقال ادريس في حديث لشبكة وطن الإعلامية، إن 92% من منشآت الاقتصاد الفلسطيني هي صغيرة ومتناهية الصغر وتشغل 4 أشخاص فأقل. موضحا أن العديد من هذه المنشآت اغلقت أبوابها، وبعضها تعمل بنسبة 30% .

وأضاف أن القطاع التجاري والسياحي من أكبر المتضررين من جائحة كورونا والإغلاقات، خاصة الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وأكد ادريس أن الاقتصاد تضرر ليس فقط بسبب كورونا، وإنما ايضا جراء عدم صرف رواتب موظفي الحكومة، وحجز اموال المقاصة، وهي ازمة مركبة بين الجانب السياسي والصحي.

ودعا إلى الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص الإغلاقات لمحاربة كورونا، قائلاً: يجب ان يكون هناك صوت مسموع للقطاع الخاص في ذلك.

ورأى ادريس ضرورة اتباع إجراءات بديلة للإغلاقات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها فرض الغرامات المالية على المخالفين، والحفاظ على صحة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.