حركة المبادرة الوطنية تدين الاعتداء المتكرر على منزل عزيز الدويك

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الاعتداء المتكرر على منزل رئيس المجلس التشريعي المنحل د. عزيز الدويك. وطالبت الجهات المختصة بتوفير الحماية له واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ظواهر أخذ القانون باليد وتعريض حياة المواطنين وبيوتهم للخطر.

وأكدت المبادرة الوطنية "أننا أحوج ما نكون في ظروف مواجهة مخطط الضم الخطير إلى تعزيز السلم الأهلي والاحتكام للقانون ".

وتعرض منزل دويك لإطلاق نار الليلة قبل الماضية، من قبل مسلحين مجهولين، وهي المرة الثانية التي يتعرض لها المنزل للاعتداء خلال أيام، فيما طالبت الهيئة المستقلة في حديث لـوطن، الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن المعتدين وتقديمهم للعدالة.