استطلاع لوطن: 87% لا يعتقدون أن ضم الاحتلال أجزاء من الضفة سيدفع فتح وحماس الى انهاء الانقسام



وطن: أظهر استطلاع لـوطن، أن غالبية المستطلعين لا يعتقدون أن تنفيذ الاحتلال لمخطط الضم سيدفع فتح وحماس الى انهاء الانقسام.

وطرحت شبكة وطن الإعلامية، السؤال التالي على موقعها الإلكتروني وصفحتها في فيسبوك، وجاء كالتالي: "هل تعتقد ان تنفيذ الاحتلال لمخطط الضم سيدفع فتح وحماس الى انهاء الانقسام؟".

وصوّت على السؤال 1700 شخص، حيث اجاب 87% منهم، بـ"لا اعتقد"، فيما أجاب 13%، بـ"اعتقد".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية دولة الاحتلال، بداية الشهر القادم، وهي خطوة ترفضها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة حماس، وشتى الفصائل.

وردا على هذه الخطوة الاحتلالية، قطع السلطة كافة العلاقات مع دولة الاحتلال خاصة التنسيق بما فيه الأمني، فيما هددت حركة حماس على لسان الناطق العسكري باسمها ابو عبيدة، الخميس الماضي، برد عسكري على خطوة "الضم" ووصف هذه الخطوة بأنها "إعلان حرب".

السؤال الذي يردده كثيرون في الشعب الفلسطيني، إذا لم تدفع خطوة "الضم" حركتي فتح وحماس إلى الانقسام الفلسطيني، فما الذي سينهيه؟!