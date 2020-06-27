غيابات بارزة عن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

وطن: أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب سيرجي روبيرتو، وفرينكي دي يونغ، وعثمان ديمبيلي للإصابة، وسيرخيو بوسكيتس للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل، استدعى سيتين ثمانية شبان لتعويض الغيابات وهم، إنياكي بينيا، وخورخي كوينكا، وداني مورير، ورونالد أراخو، وريكي بويغ، وأليكس كويادو، ورامون مونتشو، وأنسو فاتي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لنادي برشلونة لمواجهة سيلتا فييغو:

في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إنياكي بينيا

في خط الدفاع: بيكيه، لينغليه، أومتيتي، جوردي ألبا، جونيور فيربو، سيميدو، أراخو

في خط الوسط: راكيتيتش، فيدال، آرثر، بويغ، كوينكا، مورير، كويادو.

في خط الهجوم: لويس سواريز، ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.

يشار إلى أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لديه الأفضلية بحكم تفوقه على الفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة.

المصدر: RT