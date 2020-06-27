الشيخ لغانتس: من يتحدث عن التفاوض لا يحشد جيشه للضم

رام الله- وطن: رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، على تصريح لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قال فيه إنه على استعداد للاجتماع فوراً بالفلسطينيين​ لإجراء محادثات سلام إذا طلبوا التفاوض.

وكتب الشيخ على "تويتر": ردا على السيد جانتس نقول ان من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه اولا ان يفكر بانهاء الاحتلال لا ان يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله، وعليه ان يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة وفرض سياسة الابرتهايد على شعب اخر، وعليه ان يطبق اتفاقيات وقعت لا ان يدير الظهر لها".