مصرع مواطن واصابة آخر بحادث سير جنوبي نابلس

رام الله- وطن: لقي مواطن (42 عاماً) من سكان مدينة اريحا مصرعه الليلة الماضية بحادث سير وقع على الشارع الرئيسي نابلس – رام الله وأصيب آخر باصابات وصفت بالمتوسطه.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغاً فجر اليوم عن وجود حادث سير جنوب نابلس وعلى إثره وصل إصابة لمواطن من اريحا وصفت في حينها بالحرجة وقد أعلن الأطباء في مستشفى رفيديا الحكومي عن وفاتها فيما بعد كما وصل مشفى النجاح الجامعي مواطن آخر أصيب بالحادث ذاته ووصفت اصابته بالمتوسطة.

وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته وابلغلت النيابة .