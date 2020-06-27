رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، صباح اليوم السبت، تسجيل 67 اصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين.

وقالت الوزيرة، انه تم تسجيل 67 اصابة اليوم بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

واضافت انه هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- مجمل الإصابات: 1862

- حالات التعافي: 620

- الوفاة: 5

- الحالات النشطة: 1237