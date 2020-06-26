الأنظمة العربية وسياسات المبني للمجهول

كتب طارق زياد الشرطي : إن أكثر ما يُعيق تقدم الوطن العربي كافة والسلطة الفلسطينية خاصة هو السياسات التي تتبعها دون دراسة وتخطيط وتتصف أغلبها بأنها مبنية للمجهول كونها غير مدروسة النتائج ، سواء السياسات الاقتصادية والتطويرية وذات العلاقات بالدول الأخرى أو على الصعيد الداخلي من بنى تحتية وسياسات تعليمية مرتبطة بمنهاج تعليمي هادف ذو هدف محدد يتم السعي للوصول إليه .

إن المتتبع للتحول الذي صاحب منظمة التحرير الفلسطينية ما قبل أوسلو وما بعدها من مؤسسات للسلطة الفلسطينية لما بعدها ( أوسلو) وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن سيجد أن قرارات السلطة جاءت وبعد مرارة المفاوضات جُلها دون تخطيط ودراسة وإدراك الاحتمالات المتوقعة للنتائج ولم تكن ذات رسم لسناريوهات عديدة وكل منها أو كل احتمال له سياسة وجب القيام به، مرورا بإتفاقية باريس إلى الإتفاقيات حول المعابر أو ما يتعلق بالمقاصة أو بالأيدي الفلسطينية العاملة بالداخل وغيرة الكثير مما يطول الحديث عنه.

اليوم وبعد هذا التاريخ الطويل والمرير من المفاوضات والتي لا يختلف اثنان على عقمها وفشلها ، ولن تجد من يدافع عن هذا الخيار لما جاء من نتائج وعواقب سلبية جداً ، لذلك هذا ما أوجد قيود على السلطة الفلسطينية وأصحاب القرار لإيجاد حلول وسياسات للرد على الجانب الإسرائيلي وبشتى النواحي والمجالات، التحررية واستعادة الأراضي والاقتصادية والمنهجية ... الخ فلا يوجد ما يعطي السلطة حرية باتخاذ القرار والاستقلالية به ، فعلى الجانب الاقتصادي لم تعد قادرة على إدارة الأزمة أو حتى إدارة موارد ثابتة ومتزايدة لإعطاء استمرارية لعمل المؤسسات الحكومية دون قيود، فلا زالت بل وزادت بارتباطها بالدعم الخارجي سواء من الدول أو المؤسسات الدولية دون تطوير لمصادر ذاتية قادرة على تغطية المصاريف المترتبة على بقائها والذي يضمن استقالية قرارها باستقلالها المالي نوعا ما، فلا شك من سلبية هذا الدعم الاقتصادي السياسي المحكوم ضمن شروط وسياسات على السلطة تنفيذها ، فها هي السلطة وبعد عقدين وأكثر من انشائها لا زالت الوحيدة عالميا نزول الراتب يشكل خبراً عاجلاً شهرياً يتم تداوله عبر المواقع الاخبارية !

الأكثر سوءاً من هذا ، هو توفير المبلغ المطلوب لسد هذه الفاتورة (الرواتب) مرهونًا بعدة عوامل أهمها وأسوئها ارتباطه بالجانب الإسرائيلي وما يعرف بالمقاصة، والتي تشكل ورقة ضغط وفرض شروط واملاءات من المحتل على الجانب الفلسطيني لتحويلها ، كشرط وقف الدفع للأسرى وعائلات الشهداء أو كخصم جزء منها للمتعاونين والخونة مع الجانب الإسرائيلي، ليأتي السؤال: هل أصحاب القرار في المفاوضات قد كان لديهم تصور أو خطط لهذا أن يحدث مستقبلا عند التوقيع على أوسلو ولهذا الابتزاز ؟

كذلك الأمر وفي السياق الاقتصادي أيضاً، الدعم المقدم من المؤسسات الدولية والدول كافة والأوروبية خاصة والتي دون أدنى شك كونه مالا سياسياً وله شروطه السياسية والثقافية كالتدخل في المناهج التعليمة كمثال، وهذا يتجلى واضحاً أيضا مع الدول العربية وأنظمتها وتبعيتها لذلك الدعم وخصوصا من الولايات المتحدة وغيرها وما يصاحبه من إملاءات تفرض في المقابل.

إن المتتبع لهذه الأنظمة وللسلطة الفلسطينية يدرك تماما وبكل وضوح أن أغلب السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها لها جانبان ، الاول ؛ وجود تناقض في تعاطي وتصريح أصحاب القرار حسب موقعهم ولا يترك كل جانب للمختص في اختصاصه والذي لا بد أن يكون دارساً له وجاء كونه الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يكون مدرك للجوانب المترتبة بعد ذلك والخيارات المتاحة بأفضل النتائج وأقلها ضرراً أمام كل احتمال ، اما الجانب الثاني : والسلبي، فإن أغلب القرارات التي يتم اتخاذها تتميز بأنها " مبنية للمجهول "، دون معرفة مدروسة معمقه لنتائجها وإنما يتم التفكير بالنتائج بعد حدوثها والسبل التي يمكن سلوكها، وإن القرارات تأخذ دون دراسة للنتائج ممن لديهم القدرة على فهمها كإختصاصيين وإنما ابقائها للفئة التي هي أصلاً أوصلت السلطة لهذه النقطة على مدار عشرين عاماً وأكثر، وها نحن اليوم وبعد المخطط الذي تعتزم اسرائيل القيام به حول الضم لا بد من موقف ثابت وموحد للقيادة سواء بحل السلطه كتهديد احدهم أو المواجهة أو التعويل الفارغ على الأسرة الدولية، أياً كان القرار يجب أن يدرس من جميع جوانبه وخياراته وإلا حتماً صدق القول حينما قال " ذاهبون الى هناك" ونبقى في سياسة المبني للمجهول !