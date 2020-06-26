وزيرة الصحة: تسجيل 75 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 36 في محافظة الخليل، و7 إصابات في محافظة نابلس، و32 في القدس ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 207 إصابات.

وقالت الوزيرة ان هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ اجمالي الاصابات منذ تفشي الوباء 1795 اصابة تعافت منها 620 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 5 حالات.