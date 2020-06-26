مبعوث أمريكي يصل دولة الاحتلال قبيل أيام من موعد الضم

وطن: وصل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية آفي بريكوفيتش، اليوم الجمعة إلى إسرائيل قبل أيام من موعد تنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إسرائيلية مسؤولة للوكالة أن بريكوفيتش وصل برفقة كل من السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ورئيس الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي سكوت ليث.

ومن المقرر أن يجتمع بيركوفيتش مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، ورئيس الوزراء بالإنابة وزير الحرب بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستتناول البحث في مسألة الضم المزمع على ضوء تباين الآراء بين أقطاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحاكم.

وأعلن نتنياهو مراراً عزمه فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها منطقة الأغوار في الأول من يوليو (تموز) المقبل.