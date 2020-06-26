محافظة نابلس: اكتشاف بؤر جديدة لفايروس كورونا

وطن: كشفت نائب محافظ محافظة نابلس ورئيسة خلية الأزمة في المحافظة عنان الاتيرة انه تم اكتشاف إصابات جديدة اليوم مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الاتيرة في تصريحات لتلفزيون فلسطين انه تم اكتشاف بؤر جديدة بفيروس كورونا في نابلس هما في مناطق دير الحطب وسالم ومنطقة الضاحية اضافة الى المدينة.

وعن الحالة الصحية للمصابين قالت الاتيرة أن حالتين من الإصابات بفيروس كورونا قد ادخلتا إلى العناية المكثفة، كما يوجد 8 اصابات في المستشفى العسكري.

واكدت الاتيرة "ان المستشفى الوطني في المدينة لا يزال مغلقا".

واوضحت الاتيرة ان اكثر من 3 الاف مواطن في المحافظة هم قيد الحجر المنزلي.