الهيئة العامة لشركة "نابكو" تصادق على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 365,700 دينار أردني

وطن: عقدت الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات- نابكو، يوم الخميس الموافق 25/06/2020، اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة في مدينة نابلس. وصادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين بتاريخ 24/06/2020 بقيمة 365,700 دينار أردني أي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة والذي يبلغ 7,314,000 دينار أردني كما بتاريخه.

وفي تصريحه، أشار السيد علي العقاد رئيس مجلس إدارة الشركة أن نابكو حافظت على أداء جيد في العام 2019 واستطاعت تحقيق صافي أرباح بقيمة 446,628 دينار أردني على الرغم من التحديات المحيطة وزيادة وتيرة الاستيراد من الأسواق المنافسة. مشيراً أن الشركة تتجه نحو تنويع مصادر دخلها وخاصة في مجال الطاقة الشمسية حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة وأنظمة مراقبة فحص الأداء المميزة والفريدة. مشيراً أن نابكو تهدف الى المساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين وطرح الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي، إضافة الى توفير فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة للطاقة الشمسية من التصميم والتوريد والاشراف والتنفيذ وفحوصات ضبط الجودة لكافة مراحل المشروع من خلال طاقم هندسي وخبراء ذوو كفاءة عالية.

يذكر أن نابكو تأسست عام 1991، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، وهي الشركة الصناعية الأولى لصناعة الألمنيوم في فلسطين. نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX: NAPCO). تقع نابكو في مدينة نابلس على مساحة 28 ألف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من أحدث خطوط الإنتاج، والتقنيات الحديثة، وتمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن 7,000 طن سنوياً ذات جودة ومواصفات عالمية. كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها الإنتاجية الكبيرة التي مكّنتها من تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية. تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من الاستخدامات المعمارية والصناعية. لدى نابكو فرع في الأردن بهدف اقتناص الفرص في السوق الأردني وكذلك جعل الأردن موطىء قدم للتوسع في الأسواق العربية المجاورة. ولديها أيضاً مكتب تمثيلي في رام الله وآخر في غرة. نابكو حاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالإضافة الى شهادة Lloyd’s Register Quality Assurance في السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) وشهادة جودة الطلاء العالمية (QUALICOAT).