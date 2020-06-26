122 وفاة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي بضحايا كورونا

وطن: أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 122 وفاة جراء كورونا تمثل أعلى معدل يومي منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد في فبراير/شباط الماضي.

وهو ثاني يوم يسجل فيه العراق وفيات فوق المائة؛ حيث سجل الخميس 107 وفيات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، إنه “تم تسجيل 122 وفاة وألفين و54 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 41 ألفا 193، توفى منها 1559، بينما تعافى 18 ألفا و859.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفعت أعداد الإصابات على نطاق واسع.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.