حزب الشعب يدين الاعتداء على منزل عزيز دويك ويطالب بتوفير الحماية لكل مواطن ومواطنة

وطن: دان حزب الشعب الاعتداء الذي تعرض له منزل د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي السابق، وطالب جهات الاختصاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية بتكثيف جهودها من أجل توفير الحماية له ولجميع أفراد المجتمع.

وأكد الحزب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على حق كل مواطن ومواطنة بالعيش بأمن وأمان.

كما أعرب عن تأييده لمطالب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بضرورة تمتع جميع المواطنين دون تمييز، بحقوقهم المنصوص عليها في القانون وتوفير الأمن والأمان لهم.