ركائز بديل مقترح لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)

كتب * وحيد جبران: تشهد فلسطين مؤخرا حوارا تربويا تشارك في جهات وأطراف مختلفة، يدعو إلى إعادة النظر في نظام الثانوية العامة الفلسطيني الحالي، ويطرح تساؤلات كثيرة حول هذا النظام والإشكاليات التي رافقته على مر سنوات طويلة، ويوجه إليه مجموعة من الانتقادات.

في سياق هذا الحوار، سأقوم في باقتراح بديل لامتحان الثانوية العامة، أملا أن يكون أكثر جدوى وفاعلية وعدالة، ويعمل على فحص مهارات التفكير الناقد، والتفكير الابداعي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، واستخدام التكنولوجيا، وغيرها من مهارات القرن الواحد والعشرين، بدلا من الاقتصار على قياس مستوى حفظ المعلومات والقدرة على استرجاعها.

قبل أن أبدأ بعرض ركائز المقترح، أدعوكم إلى الرجوع إلى بعض الانتقادات التي وجهها تربويون إلى امتحان الثانوية العام (الجرباوي، 2020). ويمكنني تلخيص هذه الانتقادات كما يأتي:

1. غياب الشمولية: يركز هذا الامتحان على قياس القدرة على استرجاع ما تم طرحه في التعليم التلقيني في الصف الثاني عشر، ولا يقيس الامتحان مستوى القدرات التي يراكمها الطلبة عبر سنوات تعلمه في المدرسة؛ وبالتالي فهو يفتقر إلى الشمولية من حيث المحتوى المعرفي والمهاري، ونوع القدرات التي يفترض أن يقيسها.

2. القصور في فحص القدرات الحقيقية للطلبة: يعاني هذا الامتحان من القصور في فحص مستوى قدرات التواصل واستخدام التقنيات ومهارات التفكير العليا التي يحتاجها الطلبة لتساعدهم لخوض غمار الحياة باقتدار، والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم. ولا تعكس النتائج النهائية المعلنة للمعدلات في هذا الامتحان مستوى القدرات الحقيقية للطلبة. ورغم ذلك، فإن نتيجة هذا الامتحان تحدد مستقبل الطلبة من حيث قبولُهم في الجامعات وتخصصاتها المتعددة، أو الالتحاق بمعاهد مهنية وكليات متوسطة، أو بدء العمل في السوق مباشرة، أو البقاء معلقين بلا عمل وبلا تعليم، وبلا مستقبل.

3. التمييز واللاعدالة: يصمم هذا الامتحان على نحو تمييزي يعمق عدم العدالة، ويكرس نمطية تفرعات التعليم خلال المرحلة الثانوية، ويؤكد على قصور التعليم في اتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبة لتنمية مهاراتهم وتوفير الخيارات التي تتناسب مع ميولهم، ويزج بهم في مسارات تُقرر بالنيابة عنهم ما يحق لهم دراسته.

4. الافتراضات غير السليمة: يفترض معدو اسئلة امتحانات الثانوية العامة أن جميع الطلبة المتقدمون لها يرغبون في، أو يستطيعون، دخول الجامعة والاستمرار فيها حتى التخرج، ويغفلون ان هناك نسبة من الطلبة لا تنجح في امتحان التوجيهي (بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لهذا الامتحان في كافة فروعه في عام 2019 (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. )، وهناك نسبة لا يؤهلها معدلها لكي تدخل الجامعة حتى لو نجحت، وهناك نسبة تترك الجامعة قبل أن تتخرج. أي أن هناك نسبة لا بأس بها من الطلبة تنطلق إلى سوق العمل مباشرة، أو تلتحق بكليات متوسطة أو مراكز تعليمية أو تدريبية خاصة.

ركائز المقترح البديل

للاسهام في الوصول إلى بديل لامتحان الثانوية العامة أكثر فاعليه وعدالة وشمولية، وأجدى للمتعلم بحيث يعده للحياة، وليس للجامعة أو العمل فقط، أطرح المقترح الآتي الذي يتكون من ثلاث ركائز، هي:

الركيزة الأولى: العمل على إلغاء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بالطريقة والمحتوى التي يتم بها حاليا. واستبداله باختبار قدرات عامة يهدف إلى إعداد المتعلم للحياة والعمل والاستمرار في التعلم، بما في ذلك إعداده للجامعة، في حين أن الامتحان الحالي يفترض أن جميع الطلبة سيذهبون إلى الجامعة، ويعدهم بطريقة غير مباشرة لدخول الجامعة.

ويراعى في إعداد اختبار القدرات العامة ما يأتي:

• يركز اختبار القدرات العامة على مهارات القرن الحادي والعشرين، وهي مجموعة المهارات اللازمة للنجاح والعمل في هذا القرن، وتضم: مهارات التعلم والابداع، والثقافة المعلوماتية والإعلامية والتكنولوجية، ومهارات الحياة والعمل. وهي أيضا مجموعة من المهارات التي يحتاجها المتعلمون ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في حياتهم الحالية والمستقبلية.

• يتم عقد هذا الاختبار في ثلاثة مستويات مختلفة، ومتدرجة في التعمق، في الصفوف السادس، والتاسع، والثاني عشر. حتى يبدأ الاهتمام بهذه المهارات منذ الصغر، ويستمر الاهتمام بها والعمل على تنميتها مع التقدم في المراحل التعليمية.

• يتم تضمين هذه المهارات في المناهج والمواد الإثرائية والأنشطة المرافقة للمنهاج. وهذا الأمر يتطلب مراجعة المناهج وتطوير محتواها لتخدم تنمية هذه المهارات لدى المتعلم في الصفوف والمراحل المختلفة.

• يقيس هذا الاختبار ويفحص لدى المتعلم مدى تمكنه من مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات كما يأتي:

 أولا: مهارات التعلم والإبداع وتشمل الآتي: التفكير الناقد، التفكير الابداعي، حل المشكلات واتخاذ القرارات، الاتصال والتشارك.

 ثانيا: مهارات الثقافة الرقمية وتشمل الآتي: الثقافة الرقمية، الثقافة الإعلامية، ثقافة تقنيات المعلومات والاتصال.

 ثالثا: مهارات الحياة والعمل وتشمل الآتي: المرونة والتكيف، المبادرة والتوجيه الذاتي والتعلم المستقل، التفاعل الاجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات، العمل في فريق، الإنتاجية والمساءلة، القيادة والمسؤولية.

الركيزة الثانية: قيام المدرسة، كالعادة، بتولي أمر الاختبارات التحصيلية للصفوف المختلفة، وتعطى عناية خاصة لاختبارات الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر، وبخاصة في الموضوعات الأساسية التي تتعلق بالتخصصات التي يمكن أن يختارها المعلمون الذين يرغبون في الدخول إلى الجامعات.

الركيزة الثالثة: قيام الجامعة بعقد اختبار قبول في الكليات المختلفة، وبدلا من اعتماد الجامعة لمعدّل التوجيهي كمعيار وحيد للقبول في التخصصات المختلفة، يتم القبول في الجامعة وفق ثلاثة معايير تخصص لكل منها نسبة معنية قد تختلف من جامعة لأخرى ومن تخصص لاخر، وتضم هذه المعايير الآتية:

 اختبار القدرات العامة في الصف الثاني عشر.

 علامات الطالب في الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في الموضوعات ذات العلاقة بالكلية التي يتقدم لها.

 علامة الطالب في اختبار القبول في الجامعة.

إن هذه الركائز تحقق الغايات الاجتماعية المهمة للامتحانات العامة التي أشار إليها الحشوة (2020) حين قال: "الغايات الثلاث من هذه الامتحانات تحسين المستوى الأكاديمي في المدارس، ومراقبة وتقويم المستوى الأكاديمي زمنياً ومكانياً، والمساهمة في ترشيد عمليتي القبول في الكليات والجامعات وفي التوظيف" (الحشوة، 2020).

فاختبار القدرات العامة المقترح من جهة، والاختبارات التحصيلية التي تجري في المدارس من جهة ثانية، يفترض أن يسهما في تحسين مستوى التعليم أو المستوى الأكاديمي في المدارس، وفي معرفة مستوى ونوعية خريجي المدارس، وتمكّن من مراقبة ومقارنة هذه المستويات في فترات زمنية معينة، وبين المدارس المختلفة. وهي أيضا وسيلة تساعد في تحديد مسار الطلبة المستقبلي، سواء في مجال الدراسة الجامعية أو العمل..

اختتم هذه المقابلة مقتبسا ما ورد في واحدة من المقالات التي نشرت مؤخرا: "لقد آن الاوان لنأخذ بيد شاباتنا وشبابنا، ونساعدهم على العبور لعالم أرحب؛ عالم الإمكانيات المتاحة والفرص المفتوحة. هؤلاء هم جيل المستقبل الذي يستحق نظاماً تعليمياً جديداً مرناً وفعالاً، ليفتح لهم الآفاق ويصقل لهم شخصياتهم، ويمكنهم من الصمود والانعتاق، والمشاركة في إنتاج المعارف والابتكار، ومواكبة التطورات المتسارعة لتنمية المجتمع وخدمة الوطن والإنسانية" (الجرباوي، 2000).

* استشاري تربوي

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المراجع

 الحشوة، ماهر (2020). "حول التوجيهي وموسم الهجرة عليه". جريدة الأيام. 20 حزيران 2020. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13f84ae2y335039202Y13f84ae2

 الجرباوي، تفيدة (2020). "أن الأون لإلغاء التوجيهي". جريدة الأيام. 13 حزيران 2020. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13f3b4fey334738686Y13f3b4fe