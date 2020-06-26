بالفيديو | "مشهد غائب عن الدول العربية".. رئيس الحكومة التونسية يسائل تحت قبة البرلمان

وطن: في مشهد غائب منذ سنوات طويلة عن عالمنا العربي، عقد البرلمان التونسي جلسة لمساءلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول شبهة "تضارب المصالح".

ويواجه الفخفاخ اتهاماتٍ بالفساد على خلفية تجاوزه للقوانين التي تمنع الوزراء والنواب من إبرام عقودٍ مع الدولة.

والكشف عن امتلاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ جزءاً من شركةٍ خاصةٍ غالبية معاملاتها تتم مع الدولة التونسية أصبح القضية التي تتصدر المشهد في البلاد، ولا سيما أن القانون التونسي لمكافحة الفساد يمنع الوزراء والنواب من عقد اي صفقةٍ مع الدولة.

وفي وقتٍ يتحدث فيه الفخفاخ عن أولويته في التصدي للفساد المستشري،هناك دعوات لاستقالة رئيس الحكومة رافقها رفع شكوى قضائيةٍ ضده.

الفخفاخ أكّد خلال خطاب تنصيبه أن لا أحد فوق القانون، وهو ما سيزيد من الضغوط عليه ولا سيما في ظل الخلافات التي تعصف بالائتلاف الحكومي.

إن هذا المشهد لم يكن بالإمكان أن يكون حاضرا في تونس لولا افرازات الانتخابات الديمقراطية النزيهة الأخيرة التي أنجبت برلمانا من كافة أطياف الشعب، ورئيسا منتخبا بشكل شرعي وديمقراطي.

إن غياب البرلمانات أو وجود برلمانات في أنظمة غير ديمقراطية في الدول العربية، أدى لتفشي الفساد وتوسعه لغياب أهم جهة مساءلة في الدولة وهي برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

وفي هذا الصدد إن محاربة الفساد في أي دولة كانت لا تتم بالشعارات وسن القوانين، وإنما بالعودة إلى صندوق الانتخابات، وإختيار ممثلين عن الشعب تحت قبلة البرلمان يراقبون ويسائلون المسؤولين.