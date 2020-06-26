الصحة لوطن: 8 حالات خطرة في فلسطين وإصابة حرجة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي

رام الله – وطن – نزار حبش: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة في مقابلة هاتفية مع وطن أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء فايروس كورونا بلغ لغاية اعداد هذا التقرير 9 حالات في كل من الخليل وبيت لحم.

وأوضح أن الحالات الخطرة تتوزع على النحو التالي: 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، منها 4 حالات موصولة بالأكسجين بسبب صعوبة التنفس، وحالة حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، اضافة لـ 3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، إضافة لحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.

وأكد أن الأعراض الصعبة التي تظهر على المرضى تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب وبشكل حاد.

وتوقع الشخرة ارتفاع أعداد الاصابات الخطرة في فلسطين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات يوما بعد آخر.

رام الله: 5 إصابات داخل إحدى شركات التأمين.. والخريطة الوبائية غير واضحة بعد

وكانت وزيرة الصحة مي كيلة قد أعلنت صباح اليوم عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 94 في محافظة الخليل، 6 بمحافظة رام الله والبيرة، 2 محافظة القدس، 2 محافظة جنين، 2 محافظة أريحا، 5 محافظة نابلس، 1 محافظة طولكرم، و19 في محافظة بيت لحم، وإصابة واحدة في محافظة سلفيت.

وحول الإصابات في محافظة رام الله والبيرة كشف الشخرة لوطن أن الحالات الست على النحو التالي: حالة في دير غسانة وحالة في بيت ريما وحالة من دير الحطب وحالة من سنجل، اضافة لحالتين من عنبتا ومدينة طولكرم يسكنان في محافظة رام الله.

وأكد أن الجزء الأكبر من اصابات رام الله الجديدة داخل إحدى شركات التأمين وتتمثل في 5 إصابات، بينما الإصابة السادسة داخل إحدى هيئات الأسرى.

وأشار الى أن الخريطة الوبائية في محافظة رام الله والبيرة ما زالت غير واضحة المعالم بسبب ارتفاع أعداد المخالطين والمراجعين، حيث قامت الطواقم الطبية بسحب 700 عينة في المحافظة لغاية اللحظة وما زال العمل مستمرا.

نداء لمخالطي القادمين من القاهرة..

وأوضح الشخرة أنه من بين مجمل الاصابات التي سجلت اليوم، 11 إصابة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة، حيث وجه نداءً عبر وطن قائلا: على كل مخالط للقادمين من القاهرة الالتزام بالحجر البيتي، لأن احتمالية إصابته بالفايروس كبيرة جدا، حيث سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام لكافة القادمين لضمان عدم إصابتهم بالمرض.

وفي نهاية المقابلة، أكد الشخرة أن سبب الانتشار الكبير للمرض مؤخرا في فلسطين يعود لعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والمخالطة الكبيرة خصوصا في الأعراس وبيوت العزاء.

يذكر أن مجمل الإصابات بلغت 1720، بينها 1095 نشطة، بالاضافة إلى 620 حالات تعافي، فيما بقي عدد الوفيات كما هو (5 ) حالات.