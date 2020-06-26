الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات الأسرى المقدسيين

وطن: قررت مؤسسة الصليب الأحمر استئناف برنامج زيارات اهالي الاسرى المقدسين لسجون الاحتلال بعد أسبوعين (7/2020).

وقد مرت أربعة أشهر ثقيلة على الاسرى و اهاليهم في ظل جائحة كورونا ، كانت الأجواء خلالها متوترة وملبدة بغيوم الخوف والقلق، بسبب انعدام التواصل وقلة المعلومات الرسمية عن الفايروس وطبيعة وطريقة انتشاره.

وفيما يلي برنامج الزيارات:

6/7 هداريم

6/7 عسقلان

7/7 مجدو

8/7 نفحة ( الفوج الاول )

8/7 الدامون _ أشبال ( الفوج الاول)

12/7 جلبوع

13/7 بئر السبع/ إيشل

13/7 نفحة ( الفوج الثاني )

13/7 الدامون _ أشبال( الفوج الثاني )

13/7 رامون ( الفوج الاول )

13/7 النقب ( الفوج الاول )

15/7 رامون ( الفوج الثاني )

15/7 النقب (الفوج الثاني )

15/7 الدامون _ نساء

كما يجب على الأهل الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة، حيث يجب ارتداء كمامة وقفازات. كما يمنع على أي زائرة يعاني من المرض، الحضور للزيارة.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن جميع السجون سوف تستقبل زائرين اثنين لكل اسير عدا سجن رامون سوف يستقبل زائر واحد فقط لكل الأسير .

وأوضح أن بعض السجون حددت اعداد الاسرى لكل زيارة، و بسبب ارتفاع الاعداد تقرر تقسيم الزيارة على دفعتين اسرى النقب، رامون و الدامون اشبال.

ودعا الأهالي التسجيل للزيارة عبر الاتصال الهاتفي بمكتب الصليب الأحمر (02/5917919)