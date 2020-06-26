أسماء سلامة تكتب لـوطن: ومازال التشتت سيد الموقف

يوماً بعد يوم ، تسجل الإصابات بتزايد لم نشهده من قبل في العديد من المحافظات ، وبشكل ملفت ومقلق جداً في خليل الرحمن ، الإجراءات المتخذة للمواجهة غير ثابتة لا أعني أنها متصاعدة في شدتها بل أنها متناقضة في بعض الأحيان ، خاصة في المحافظات التي لم تسجل إصابات لحد الآن ، أو التي تقتصر فيها الإصابات على حالة أو حالتين ، فمنذ يوم السبت الذي خرج فيه رئيس الحكومة لإعلان الإجراءات الجديدة للتعامل مع ( الموجة الثانية للفيروس ) ، والتي حمل فيها بشكل أو بآخر المواطن المسؤولية لعدم التزامه ببروتوكولات وزارة الصحة ولم ينضبط في تطبيق إجراءات الوقاية ( وهو أمر غير بعيد عن الواقع فعلاً ) مع ضرورة الإشارة إلى عدم تأكد الحكومة في متابعة ذلك وفرض العقوبات الحقيقية إن لزم الأمر ( لحماية المواطن ) التي هي غايتنا جميعاً .

الأيام التي تلت هذا الإعلان ، تم فيها السماح ببعض الأمور التي كانت ممنوعة وتحديداً إقامة الأعراس التي كانت محددة مسبقاً حتى بداية الأسبوع في المحافظات غير المغلقة ، فعاد أصحاب الأعراس إلى تأكيد حجوزاتهم والمباشرة في ترتيبات الأعراس التي من المفترض أن تقام خلال يومين أو ثلاثة أيام من الإعلان عن السماح بذلك ... وما هي إلا ساعات حتى عاد الإعلان عن منع ذلك !!! والسبب زيادة حالات الإصابة .. ما الجديد في زيادة حالات الإصابة ؟؟ فقد كانت هذه الزيادة هي السبب فيعقد المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء ، ودعته إلى التشديد على إجراءات الوقاية ، واستمرار إغلاق محافظة الخليل ، وإغلاق كل تجمع سكاني تظهر فيه أي إصابة ، فلم هذا التشتت في القرارات الحكومية ، ولم هذا التلاعب بمشاعر المواطنين الذين باتوا ينتظرون كل ساعة إعلاناً جديداً عن الإجراءات ( بين تخفيف وتشديد ) .. لم نكن نفهم بشكل كامل ما يجري ، وزادت هذه الإعلانات المتضاربة والمتسارعة من تشويشنا وعدم فهمنا لما نعيش ... هل هناك ما جرى فعلاً ولا نعلمه ( لم يعلن عنه ) استدعى إلغاء ما تم السماح به ؟؟ أم أن قرار السماح كان خاطئاً منذ البداية وبالتالي صححت الحكومة ذلك ؟؟ ولماذا يتحمل المواطن تبعات ذلك ( التكاليف التي دفعها فور الإعلان عن السماح ) والتي كان ممكن تفاديها وتأجيلها لو لم تعلن الحكومة عن إمكانية إقامة الأعراس .. فإما منع وإما سماح بشروط ...

تشتت آخر في الوضع الحالي ، هو حقيقة ما يجري في الخليل ، ( الانفجار ) في أعداد الإصابات بشكل يومي ، عشرات الإصابات تسجل كل بضع ساعات ، حتى وكأن الخليل باتت ( ووهان فلسطين ) ، حجم الإصابات الكبير في المحافظة ،وإغلاقها من أسبوع تقريباً ، لم يرافقه نفس الحال الذي رافق أول تسجيل للإصابات في مدينة بيت لحم ، معلناً انضمام فلسطين لقائمة الدول المصابة بكوفيد-19 ، الخليل منطقة موبوءة ، ولكننا لا نجد ذلك التسليط الإعلامي على حقيقة الوضع هناك ، لا نعرف الآلية التي يتم فيها التعامل مع الوضع في الخليل ، لا نرى أماكن الحجر الصحي ولا معلومات دقيقة عن وضع الإصابات هناك ، ولا توزيعها .. من يوفر الاحتياجات لأهالي تفوح والسمّوع وحلحول وبيت أولا ومدينة الخليل وغيرها من البلدات المصابة في المحافظة .. وفي النتيجة ما صعقنا لقراءته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيان أهالي تفوح المهدد في حال عدم اهتمام الحكومة بالوضع الوبائي فيها ...التوجه إلى رام الله لنقل العدوى !!! فإلى أين ستصل بنا الحال ... أمور كلها مبهمة وغير واضحة بالنسبة لكافة المواطنين ، باتت علاقتنا بالفيروس مجرد أرقام يتم الإعلان عنها يومياً ، ما علينا سوى إجراء عمليات الجمع لنحصل على مجموع حالات الإصابة اليومية ونقارنها بالأمس .. لم نفقد السيطرة بعد ، غالبية الإصابات بوضع صحي جيد ، نتابع خريطة المخالطين ، على المواطنين الالتزام ... هذا كل ما نعرفه ، وهو لا يكفي للإجابة على تساؤلاتنا والتخفيف من مخاوفنا ، بل يزيد من خوف المواطن وتوتره .

وما بين منع وسماح ، وحصل ولم يحصل ، يأتي التجمع من أجل معارضة الضم الذي تم في أريحا ، ليضع المواطن في تساؤل جديد وهو مشروع ، ولا يجوز لأحد أن يشكك في مصدر هذا التساؤل ، هل هذا التجمع مناسب في هذا الوضع الذي نعيش ؟؟ ألا يعتبر من ضمن التجمعات التي تمنعها الحكومة ، وتطلب من المواطنين الالتزام به .. ليست مسألة التشكيك في وطنية أحد ولا المزاودة في ذلك هي الأساس ، بل مصلحة المواطن أولاً وأخيراً .. فهناك تعارض واضح بين ما دعت إليه الحكومة وما منعته .. نعم إننا نواجه هجمة كبيرة وفي وضع سياسي صعب جداً ، ولكننا في مواجهة جائحة وفي عودة شرسة للفيروس ، إصابة واحدة محققة قادمة من أي محافظة من المحافظات المصابة ، بين هذا الحشد الكبير . وهو ما تم الاعلان عنه لاحقا بالفعل من تواجد لشخص مصاب من مخيم الفوار ضمن هذه الوقفة ... نأمل ان لا تكون النتيجة أقسى بكثير من حالة ( عرس مردة الذي نقل فيه الفيروس لمحافظة سلفيت بعد ثبوت اصابة العريس ) أو ( محل الصاغة في نابلس والذي نقلت فيه العدوى من اهلنا ٤ي الداخل المحتل للمحافظة ) أو عامل قادم من عمله في الداخل المحتل ..

ثم يأتينا الارباك الناتج عن اخبار أحد المختبرات الخاصة لمواطنين في بيرزيت عن اصابتهم بالفيروس ليتضح لاحقا عبر اعلان وزارة الصحة أنهم غير مصابين ... واعلان لجنة طوارئ كفر عقب عن عدم التزام المصابين في المنطقة بالحجر الصحي وممارسة حياتهم بشكل طبيعي .. ما فائدة معرفة عدد المصابين واماكن تواجدهم إن لم يتبع ذلك تشديد في اجراءات الحجر لضمان عدم الاختلاط ونقل العدوى ... الوضع لا يحتمل المزيد من البلبلة والتخويف والارباك .. ألا يكفينا ما نعانيه من وضع اقتصادي صعب وقضية عدم صرف رواتب القطاع الحكومي والحالة الوبائية ومشروع الضم !!

في النهاية .. فإن الاجراءات التي صاحبت بداية انتشار الفيروس .. واثنينا عليها وعلى نتائجها في حصر الوباء وقادتنا إلى التخفيف .. باتت بعيدة عما يجري الآن .. نجحنا في الاجراءات العامة ولكن مسألة التعايش مع الفيروس لم تثبت نجاحها على أرض الواقع حتى الآن .. بحاجة لرفع مستوى الشعور بالمسؤولية من كافة الجهات دون اهمال أي جهة لذلك والقاء الكرة في ملعب الآخر.