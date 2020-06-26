فيديو | مسلحون يطلقون النار على منزل عزيز دويك، والهيئة المستقلة تطالب بتوفير الحماية له والكشف عن المعتدين

وطن: أطلق مسلحون مقنعون النار، الليلة الماضية، على رئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك في الخليل للمرة الثانية خلال أيام.

وطالب د.عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بتوفير الحماية لرئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك نظرا لتكرر الاعتداء على منزله ، للمرة الثانية خلال 4 ايام.

كما طالب عمار دويك في تصريحه لـوطن، بسرعة الكشف عن المعتدين ومن يقف خلفهم.

وقال "يجب ان يكون هناك موقف حاسم من الاجهزة الامنية بسرعة الكشف عن المعتدين وتوفير الحماية للدكتور دويك بما يضمن عدم تكرار الحادث ، نظرا لمكانته الاعتبارية وخشية ان لا يكون لهذا الحدث اي تداعيات اخرى لا داعي لها".