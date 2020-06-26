71 اصابة في القدس المحتلة خلال أسبوعين ومناشدة المواطنين بالالتزام بتعليمات الصحة





وطن: صرح الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا القدس وكلاليت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة انه تم تسجيل 71 اصابة منذ أسبوعين في مدينة القدس من بينها 36 اصابة فقط خلال اليومين الماضيين.



واضاف الطبيب المقدسي الجبريني ان معظم الاصابات تم تسجيلها في مناسبات الافراح التي تقام في الصالات والقاعات دون مراعاة لشروط السلامة التي حددتها وزارة الصحة وهو امر خطير ينذر بوقوع المزيد من الاصابات نطرا لاتساع خارطة المخالطين.



وتعتبر منطقة بيت حنينا الأكثر عرضة للإصابات حيث وصلت الى 35 حالة كما تتوزع الاصابات على احياء اخرى في المدينة واهمها كفر عقب وسلوان ومخيم شعفاط وواد الجوز التي شهدت تسجيل اصابات سابقة في حين عادت الاصابات مجددا لعدة احياء كانت خالية من الفيروس مثل البلدة القديمة والعيسوية وجبل الزيتون وبيت صفافا.



كما اوضح الدكتور جيريني انه تم تحويل ثلاث اصابات جديدة الى المستشفيات ليرتفع عدد الاصابات في المستشفيات الى ست اصابات.



وتناشد وزارة الصحة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي باستمرار حرصا على سلامة الجميع.