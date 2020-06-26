مسؤول أمريكي في المجال الصحي: أعداد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة يمكن أن تزيد عن 20 مليونا

وكالات - وطن: صرّح مسؤول أمريكي في المجال الصحي بأن أعداد المصابين بالفيروس التاجي الجديد بالولايات المتحدة يمكن أن تكون أعلى بعشر مرات وتتجاوز 20 مليون شخص.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الفدرالية الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله: "وفقا لتقديراتنا الدقيقة هناك حاليا 10 حالات أخرى لكل حالة مسجلة".

وذكر المسؤول الأمريكي أن ما بين 92-95% من سكان الولايات المتحدة ما زالوا عرضة للإصابة بفايروس كورونا.

ولم يوافق ريدفيلد على أن موجة وبائية ثانية تلاحظ في البلاد، قائلا بهذا الشأن: "نحن لا نتحدث عن موجة ثانية الآن، ما زلنا في الموجة الأولى. الموجة الأولى تتخذ أشكالا مختلفة".

المصدر: تاس