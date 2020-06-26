هيئة الاسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير الجريح القاصر مصطفى غوانمة

وطن: افاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، باستقرار الحالة الصحية للاسير المصاب القاصر مصطفى غوانمة (16 عاما) من عزون قضاء قلقيلية.

واوضح عجوة بعيد زيارته للاسير غوانمة مساء اليوم، انه يقبع بمستشفى شعاري تصيدق ووفقا للاطباء فهو بحالة مستقرة طبيا.

وبين، ان المعتقل المصاب غوانمة كان قد اصيب اول امس برصاص جيش الاحتلال، حيث اصيب برصاصة بالقدم اليسرى وبالتحديد في منطقة اعلى الركبة، حيث تم نقله مباشرة بعد الاصابة بواسطة سيارة تابعة للجيش الى معسكر قريب وهناك تم نقله بواسطة الاسعاف الى مستشفى شعاري تصيدق.

واوضح، الى انه تم اجراء عملية جراحية له يوم الاصابة وتم استخراج الرصاصة، ووضعه الصحي مستقر باستثناء معاناته من بعض الٱلام في منطقة الاصابة، وهو مقيد اليدين والرجلين على سرير المستشفى.

يشار الى انه عقد للمعتقل المصاب غوانمة اليوم جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر وتم تمديد توقيفه خمسة ايام بذريعة التحقيق وعقدت الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.