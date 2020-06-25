جمهوريون في الكونغرس يطلبون من ترامب تزويد الاحتلال بالموارد اللازمة لتنفيذ مخطط الضم

وطن: طلب الجمهوريون في الكونغرس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الاحتلال الإسرائيلي "الموارد" الكافية من إدارته لمساعدتها على ضم الأراضي الفلسطينية.

وقاد السيناتور تيد كروز حملة واضحة لدفع الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى مستويات جديدة، حيث بعث برسالة إلى ترامب باسم العديد من المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، كما بعث برسالة إلى المشرعين في الكونغرس لدعم إسرائيل مشيراً إلى أن خطة ترامب تضمنت رؤية البيت الأبيض لحل "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وانضم لكروز العديد من المشرعين، ومن بينهم توم تيليس وكيفين كرامر وجون باراسو وجوني إرنست، لحملة الضغط وقالوا في رسالة لترامب :" نهنئكم على التقدم المستمر في رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً لإسرائيل والشعب الفلسطيني، نعلن لكم دعمنا لتوسيع “القوانين الإسرائيلية” لتشمل جميع المناطق، خاصة المناطق الحساسة لإن إسرائيل مثل غور الأردن، والالتزام بتزويد إسرائيل بالموارد التي تحتاجها."

وزعم الجمهوريون في الكونغرس، وغالبيتهم من الموالين لإسرائيل، أن مخطط الضم هو "قرار سيادي" وهو يأتي على خلفية رؤية السلام وتأكيد للاعتراف الأمريكي.

وأكد المشرعون في خطوة تشير إلى الانحياز الكامل للمخطط الصهيوني في الشرق الأوسط أن لإسرائيل "الحق الكامل" في اتخاذ القرارات دون ضغوط خارجية.

القدس العربي