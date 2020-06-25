غوتيريش: غير قادرين على عقد “الرباعية الدولية” بشأن فلسطين

وطن: أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن منظمته غير قادرة حاليا على توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة “الرباعية الدولية”، بشأن فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الخميس، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش “أعمل بقوة ويعمل أيضا المنسق الخاص (لعملية السلام في الشرق الأوسط) نيكولاي ميلادينوف، لخلق الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) بدون شروط مسبقة”.

وأضاف “حاليا نحن غير قادرين على خلق الظروف المناسبة لعقد مثل هذا الاجتماع، نعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الصدد”.

وجدد الأمين العام دعوته لإسرائيل للتخلي عن تنفيذ مخططاتها بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن تحذيراته في جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء، من مخاطر “الضم” على عملية السلام، قال غوتيريش إنه ما يزال يؤمن بكل ما قاله أمام المجلس في هذا الصدد.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الأربعاء، حذر غوتيريش من أن “إسرائيل تخاطر عبر خطط ضم أراض فلسطينية، بعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف “الضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات”.

وخلال ذات الجلسة، دعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم.

الاناضول