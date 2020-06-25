الشرطة تضبط مركبه تقوم بأعمال التشحيط وتقبض على سائقها في جنين

وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الخميس، مركبه تقوم بأعمال التشحيط وقبضت على سائقها في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة تلقت بلاغا عن قيام سائق مركبه يقود بسرعات جنونية وعمل حركات من شأنها إزعاج المواطنين وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وإقلاق راحتهم في شوارع المدينة.

على الفور تحركت قوة من شرطة المرور في شرطة المحافظة إلى المكان وقامت بإيقاف المركبه وضبطها وإلقاء القبض على سائقها , وتم حجز المركبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق اصولا .