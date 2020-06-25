تأجيل محاكمة المقدسي عبد المنعم الأعور ليوم الثلاثاء القادم

رام الله- وطن: أجلت ما يسمى بمحكمة الصلح في القدس المحتلة، امس الأربعاء، محاكمة المعتقل المقدسي عبد المنعم الأعور (51 عاما) حتى يوم الثلاثاء القادم .

وأشار مكتب "إعلام الأسرى" إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الأسير عبدالمنعم الأعور بتاريخ 31/5/2020 من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ، كما واعتقلت زوجته إيمان الأعور قبل ثمانية أيام وهي تستعد لزيارة نجلها الأسير محمد في سجن النقب، كما تم اعتقال نجله جبريل أثناء اعتقال والدته التي تعاني من أمراض مزمنة.