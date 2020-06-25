20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها إصابتان في محافظة رام الله والبيرة، و18 إصابة في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 54 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه تم تسجل 4 حالات تعافٍ في محافظة جنين، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين ترتفع إلى 1588 إصابة، والإصابات النشطة إلى 963، وحالات التعافي إلى 620 حالة.

وتابعت أن مختبرات وزارة الصحة أجرت حوالي 2500 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بلدة بيرزيت شمال رام الله والبيرة.