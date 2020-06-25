أكثر من مئة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في العراق

وطن: سجّل العراق، الخميس، نحو 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و107 وفيات، في حصيلة قياسية ترفع مستوى التهديدات التي يواجهها النظام الصحي المحلي.

وكان العراق بمنأى عن الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم، ولكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً في عدد الإصابات في وقت كانت عدة دول شرعت في تخفيف قيود العزل والإغلاق.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، إحصاء 39139 إصابة، أسفرت 1437 منها إلى الوفاة، فيما تعافى 18051.

وفي آخر 24 ساعة، سجّلت 2437 إصابة في البلاد، و107 وفيات.

ويعاني العراق الذي أجرى نحو نصف مليون فحص طبي منذ منتصف آذار/ مارس، من نقص حاد على مستوى الأطباء والمستشفيات والأدوية.

وحصل على مساعدات من الصين والإمارات بصورة خاصة، فيما يلفت عاملون في مجال الرعاية إلى أنّ النقص في الأسرّة وأجهزة التنفس لا يزال قائماً.

وبعدما فرضت السلطات حظر تجوال تام، تتبع معظم المحافظات حاليا حظرا ليلياً يستمر من السادسة مساء حتى الخامسة فجراً.

(أ ف ب)