البيت الابيض لم يمنح حكومة الاحتلال الضوء الاخضر لتنفيذ مخطط الضم

وطن: أفادت وكالة "رويترز" بأن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يتوصلوا بعد إلى أي قرار نهائي بشأن إعطاء الضوء الأخضر لخطط الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية من عدمه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المشاورات رفيعة المستوى التي استمرت على مدى ثلاثة أيام بين مستشاري الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لم تتمخض عن أي قرار نهائي.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب"، وذلك في إشارة إلى ما تسمى بـ"صفقة القرن".