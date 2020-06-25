أين الـVAR؟ اتهامات للحكام بمجاملة ريال مدريد للمباراة الثالثة توالياً.. وراموس يرد: توقَّفوا عن الضجيج

وطن: للمباراة الثالثة على التوالي، كان الحكام في دائرة الاتهامات بمجاملة ريال مدريد بالتغاضي عن اللجوء إلى تقنية الـVAR، أو استخدامها بطريقة سلبية، وسط اتهامات من قطب الكرة الإسبانية الآخر برشلونة وصحافته لرابطة الليغا، بالسعي لمنح اللقب للنادي الملكي.

خلال مباراة ريال مدريد أمام ضيفه مايوركا أمس، والتي فاز فيها المضيف بثنائية، كان الهدف الأول الذي سجَّله البرازيلي فينيسيوس جونيور محور جدل كبير، لكونه جاء بعد خطأ ارتكبه الظهير الأيمن للريال داني كارفاخال في استخلاص الكرة قبل وصولها إلى جونيور.

خطأ واضح

ودفع كارفاخال، مدافع مايوركا، بقوة ليسقط الأخير أرضاً، لتستمر الهجمة وتصل الكرة إلى الجناح البرازيلي الذي أسكن الكرة في الشباك، ممهداً الطريق أمام ريال مدريد لتحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ استئناف الدوري الإسباني عقب فترة التوقف الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد".

ولجأ حَكم المباراة بالفعل إلى تقنية الـVAR بعد احتجاج لاعبي مايوركا، لكنه اعتمد احتساب الهدف رغم الجدل الكبير الذي أثاره.

وكان ريال مدريد متأخراً بنقطتين عن برشلونة عند استئناف الموسم في وقت سابق من الشهر الحالي، ويتساوى حالياً معه برصيد 68 نقطة، لكنه يتفوق على غريمه الكتالوني بفارق المواجهات المباشرة.

واستفاد ريال من إلغاء هدف سجَّله فالنسيا في الفوز 3-صفر قبل أسبوع، وهو ما جعل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، يقول: "بالنظر إلى سير المباريات، من الصعب أن يفقد ريال مدريد النقاط".

كما استفاد فريق المدرب زين الدين زيدان من ثلاثة قرارات في انتصاره 2-1 على مستضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد، من بينها إلغاء هدف لصاحب الأرض، قبل أن يتكرر الموقف أمام مايوركا.

وبهذا الفوز، وهو الرابع على التوالي للريال منذ استئناف "الليغا"، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على برشلونة.

هجوم كتالوني

وشنّت الصحف الكتالونية هجوماً لاذعاً على رابطة الليغا وحكام مباريات ريال مدريد، مؤكدةً أن ريال مدريد تلقى هدية جديدة أمام مايوركا، متسائلةً عن دور تقنية الـVAR التي باتت لا تعمل إلا لمصلحة الريال، على حد قولها.

وقالت صحيفة SPORT، إن الحكم ميليرو لوبيز كان عليه عدم احتساب هدف فينسيوس جونيور أمام مايوركا، بسبب ارتكاب داني كارفاخال خطأ واضحاً ضد اللاعب داني رودريغيز، مشيرة إلى أن القصة باتت معتادة في مباريات ريال مدريد الأخيرة.

أما صحيفة Mundodeportivo فوصفت ما حدث في مباراة ريال مدريد ومايوركا بالمسرحية، مؤكدةً أن الحكم لوبيز كان قريباً من لقطة دفع كارفاخال لمدافع مايوركا، لكنه أمر بمواصلة اللعب، لتصل الكرة إلى لوكا مودريتش الذي مررها إلى جونيور.

اعتراف مدريدي

واعترف أندوخار أوليفر، الخبير التحكيمي لصحيفة MARCA المدريدية، بعدم شرعية هدف فينيسيوس جونيور، وأكد أن هناك خطأ واضحاً على كارفاخال عندما افتك الكرة من رودريغيز؛ ومن ثم كان يتوجب على حكم الساحة إلغاء الهدف.



الموقف ذاته أكده إيتورالدي غونزاليس، الحَكم السابق والخبير التحكيمي لصحيفة AS المقربة هي الأخرى من ريال مدريد، إذ قال عقب المباراة إن الهدف غير شرعي، مشيراً إلى أن كارفاخال لم يكن باستطاعته انتزاع الكرة من دون خطأ، لأن رودريغيز كان يتقدم عليه؛ ومن ثم لم يكن قرار الحكم موفَّقاً.

راموس: توقَّفوا عن الضجيج

من جانبه، نفى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام مؤخراً، وقال إن المنتقدين يحاولون الهجوم على فريقه منذ عودته إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأضاف راموس بعد الفوز 2-صفر على ريال مايوركا: "كل هذا الضجيج كان متوقعاً، لأننا في صدارة الدوري والناس لم يتحدثوا كثيراً عنا قبل ذلك".

والفوز على مايوركا كان الرابع على التوالي للفريق، في حين فاز برشلونة بثلاث مباريات، وتعادل من دون أهداف مع مستضيفه أشبيلية يوم الجمعة الماضي.

وتابع راموس الذي سجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة، ليؤمّن فوز فريقه على مايوركا: "الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام غير منطقي.. لا أعتقد أنها قرارات محددة مسبقاً، كأننا نشكر الحكام على وجودنا في صدارة الدوري. يجب على الجميع التوقف عن تخيُّل هذه الأمور".

برشلونة مستفيد أيضاً

ووسط الاتهامات الموجهة للحكام بمجاملة ريال مدريد، تعتقد الصحف المدريدية وأنصار النادي الملكي، أن كثيراً من المواقف تُثبت أن برشلونة مستفيد أيضاً من القرارات التحكيمية في المباريات الأخيرة.

وكان ليونيل ميسي، قائد برشلونة، محور الحديث في الأيام الماضية بفعل ارتكابه أخطاء استوجبت، بحسب بعض المراقبين، إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وتدخّل ميسي بشكل عنيف على قدم سيزار ألفاريز مدافع أتلتيك بيلباو، خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإسباني، إلا أن الحكم خيسوس خيل مانزانو لم يعاقبه.



كذلك دفع ميسي بشكل عنيف مدافع إشبيلية دييغو كارلوس، عقب تدخُّل قوي من الأخير تجاه لويس سواريز مهاجم برشلونة، ليتقدّم النجم الأرجنتيني نحوه ويدفعه بعنف، ليسقطه أرضاً، دون أي تدخل من الحكم.

وأمام ليغانيس احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ميسي سجل منها اللاعب الأرجنتيني هدفاً، غير أن الخبير التحكيمي لصحيفة AS اعتبر الركلة غير صحيحة، مستغرباً عدم لجوء الحكم إلى تقنية الـVAR؛ للتأكد من صحة قراره.