إصابات فيروس كورونا في الخليج تتجاوز عتبة الـ400 ألف

وطن: تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فقط ليتجاوز 400 ألف، في الوقت الذي رفعت فيه أكبر دولتين في المجلس حظر تجول كانت قد فرضته لمكافحة العدوى.

وبلغ عدد الإصابات في الدول الأعضاء في المجلس 403163 حالة، وعدد الوفيات 2346 حالة. وكان عدد الإصابات تجاوز 200 ألف في 27 مايو الماضي.

وأعلنت الإمارات مساء يوم الأربعاء رفع حظر التجول الليلي الساري منذ منتصف مارس، مع انخفاض الإصابات عن الذروة التي بلغتها في آواخر مايو عند 900 حالة تقريبا يوميا، إلى ما بين 300 و400 في المتوسط في الأسابيع الأخيرة.

وكانت السعودية أيضا قررت يوم الأحد رفع حظر التجول الساري منذ ثلاثة أشهر.

وسجلت المملكة أكبر عدد من الإصابات في المنطقة إذ تجاوزت حالات العدوى فيها 167200 وتجاوزت الوفيات 1380 حالة.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يزال حظر جزئي ساريا فيها.

ولم تفرض قطر وسلطنة عمان والبحرين حظر التجول في إطار التدابير التي اتخذتها لمكافحة انتشار الفيروس.

وتباين تخفيف القيود في منطقة الخليج، إذ قادت الإمارات والسعودية خطوات إعادة فتح الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والمراكز التجارية.

ويوم الأحد قالت دبي التي يعتمد اقتصادها على السياحة وتجارة التجزئة إنها ستسمح بقدوم الزائرين الأجانب إليها اعتبارا من السابع من يوليو القادم. ولم تعلن دولة الإمارات حتى الآن عن خطوة مماثلة.

أما قطر التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى منطقة الخليج فقالت إنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية من الدول التي تمثل مخاطر محدودة اعتبارا من أول يوليو، وتعيد فتح المراكز التجارية والأسواق بنسبة محدودة.

ولا تزال الدول الخليجية الأخرى تمنع قدوم الزائرين الأجانب إليها.

المصدر: (رويترز)