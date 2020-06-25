"صحة غزة": لا إصابات جديدة بكورونا

غزة- وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 40 فحصًا.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة بلغت 72 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 56 حالة، ليصل عدد الحالات النشطة 15 حالة، عدا عن حالة وفاة واحدة.

وتابعت "تم إجراء 40 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة، وقد بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12،393 عينة، منها 12،321 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.