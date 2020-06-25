الاحتلال يبعد الحارس فادي عليان 6 أشهر عن الاقصى

رام الله- وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، الحارس فادي علي عليان (33عامًا) عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وذكر الحارس فادي عليان أن شرطة الاحتلال سلمت محامي دائرة الأوقاف قرار إبعاده عن المسجد الأقصى الصادر عن قائد شرطة منطقة القدس، وينتهي في شهر ديسمبر القادم.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس عليان قبل أسبوع، خلال عمله في صحن قبة الصخرة المشرفة، بعد اعتراضه على تصرفات الطلاب اليهود "غير اللائقة" في المسجد الأقصى.

واقتادت شرطة الاحتلال الحارس عليان إلى مركز شرطة القشلة وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وبشرط المثول أمامهم بعد نهاية الأسبوع.

وأوضح عليان أنها المرة الثالثة التي يبعد فيها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وحصيلة مدة الابعاد نحو عامين.

يذكر أن الحارس فادي عليان اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، وقضى نحو 4 سنوات في الأسر.

وفي السياق، تسلمت الفتاة شفاء أبو غالية، اليوم قرارًا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت شفاء و4 فتيات يوم الأحد الماضي، بعد الاعتداء عليهن بالضرب في مصلى باب الرحمة، وسلموهن قرارات ابعاد عن الأقصى لمدة أسبوع.