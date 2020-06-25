وزير خارجية الصين: مبدأ حل الدولتين الحد الأدنى للعدالة في قضية فلسطين

رام الله - وطن: أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن القضية الفلسطينية لطالما شكّلت النواة للوضع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حل الدولتين المحصلة النهائية والحد الأدنى للعدالة الدولية.

وفي إشارة إلى الاقتراح الرباعي الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ لتسوية القضية الفلسطينية في عام 2017، أكد وانغ، خلال مؤتمر بالفيديو لمجلس الأمن الدولي عن القضية الفلسطينية، أمس، موقف الصين في هذا الصدد، مشيراً إلى تجديد الرئيس الصيني شي جين بينغ دعم بلاده الثابت لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على طول حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وانغ أنه يجب عدم الانحراف عن الإجماع الدولي، وقال إن "قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية ومبدأ الأرض مقابل السلام والاتجاه العام لحل الدولتين يجب احترامها".

وشدد وزير الخارجية الصيني على أهمية المفاوضات، وأن الحدود النهائية بين فلسطين وإسرائيل يجب أن تحدد من خلال محادثات سلمية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهود حقيقية وصادقة للنهوض بعملية السلام في الشرق الأوسط، والإسهام في تحسين الوضع الإنساني في فلسطين.