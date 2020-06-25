الصحة العالمية: 30 دولة لديها زيادات في إصابات كورونا

وطن: أعلن رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس زيادة طرأت مؤخرا في الأعداد الأسبوعية لإصابات فيروس كورونا (كوفيد-19)، تعد تذكرة بعدم الشعور بالرضا عن النفس في مواجهة الموقف.

وقال هانز كلوج رئيس المكتب الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية ومقره كوبنهاجن: "شهدت أوروبا الأسبوع الماضي زيادة في الحالات الأسبوعية للمرة الأولى خلال شهور"، مشيرا إلى أن 30 دولة كان لديها زيادات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وفي إيجاز أسبوعي عبر الإنترنت، قال كلوج إنه في حين أن مكتب منظمة الصحة العالمية الأوروبي سجل "نسبة متناقصة للحالات العالمية مقارنة بأوائل العام الجاري، مازالت المنطقة تسجل ما يقرب من 20 ألف حالة جديدة وأكثر من 700 وفاة جديدة يوميا".

تضم المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة. ولديها في المجمل نحو 5ر2 مليون إصابة.