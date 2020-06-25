أبو عبيدة: المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة"حماس"، أبو عبيدة، إن قرار الاحتلال بضم أراضي الضفة الغربية والأغوار، يمثل إعلان حرب على شعبنا.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له اليوم، بمناسبة ذكرى عملية الوهم المتبدد 14: "إن المقاومة تعتبر القرار إعلان حرب على شعبنا وأنها في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين والوفي للدفاع عن شعبنا وأرضه ومقدساته، وسنجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار".

وأضاف "لن تمر أي صفقة قادمة دون أن يتصدّرها القادة الكبار والأسرى الذين تحنّت أياديهم بدماء المحتلين، وسيدفع الاحتلال الثمن برضاه أو رغماً عن أنفه".