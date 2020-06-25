"الخارجية" تعلن مواعيد إجلاء العالقين بالخارج

وطن: أعلنت وزارة الخارجية عن مواعيد إجلاء العالقين الفلسطينيين في الخارج وإعادتهم للأراضي الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان وصل وطن، أن الجهود الفلسطينية والأردنية أثمرت عن خارطة تحرك عملية لرحلات طائرات الملكية الأردنية لإجلاء أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين في عدة دول.

وبيّنت الخارجية مواعيد رحلات الإجلاء على النحو الآتي:

٢٨ /٦: رحلة قادمة من موسكو تقل جميع العالقين في روسيا وعددهم ٢٤٦.

٢٩/٦: ستصل طائرة هندية إلى الأردن الشقيق تقل مساعدات طبية، وعلى متنها ١٢ عالقاً فلسطينياً، بمن فيهم ٥ حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.

٣٠/٦: مغادرة ما يزيد عن ٧٤ عالقاً فلسطينياً من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة إلى الإمارات العربية المتحدة.

٣٠/٦: بدء الرحلات الجوية للناقل الوطني الأردني لإجلاء ما يزيد عن 1100 عالق من أبناء شعبنا من الجمهورية التركية.

١/٧: تحرك طائرة للملكية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية/ شيكاغو.

٢/٧: رحلة للملكية الأردنية إلى السعودية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين في السعودية.

٢/٧: رحلة للملكية الأردنية لإجلاء رعايانا العالقين من الجزائر.

وأعلنت الوزارة أن عملية حجز العالقين وشراء تذاكر السفر على تلك الرحلات بدأت بالفعل.

وأكدت أن العمل جاري على قدم وساق مع الأشقاء في الأردن لترتيب مواعيد رحلات طيران، لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين من دول شرق آسيا وأوروبا وبريطانيا.

وأشارت إلى أن الجهود متواصلة لتأمين سفر أعداد من المواطنين والطلبة الراغبين في الالتحاق بدراستهم وأعمالهم في كل من أمريكا وألمانيا.

وتواصل الوزارة إجراء جميع التنسيقات والترتيبات اللازمة مع جمهورية مصر العربية للحصول على الموافقات اللازمة لإجلاء العالقين الراغبين في العودة الى قطاع غزة.