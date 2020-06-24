كشف ملابسات سرقة نصف مليون شيقل

طولكرم- وطن: كشفت شرطة طولكرم ملابسات سرقة مبلغ مالي بقيمة نصف مليون شيقل من سلسلة محلات لبيع الملابس، وقبضت على شخص مشتبه به بالسرقة بطولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن صاحب سسلسلة محلات لبيع الملابس تقدم بشكوى لإدارة المباحث العامة، مفادها قيام مجهولين بسرقة مبالغ مالية بشكل يومي من إيرادات المحلات، ومن خلال إعداده كشفاً أولياً تبين أن المبلغ المسروق يقارب 500 ألف شيكل.

وتم تشكيل فريق من قبل الشرطة للبحث والتحري وجمع البيانات، وتم الاشتباه بشخص يعمل داخل المحل، وعند إحضاره لمديرية الشرطة أفاد بقيامه بعملية السرقة، وأنه كان يقوم بالسرقة على فترات، وتصرف بالمبلغ المالي.

وأكدت الشرطة أنه تمت إحالة الشخص إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أُصولاً.