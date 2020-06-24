وطن الأخبار عربي دولي

مصر: تسجيل 85 حالة وفاة و1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا

24.06.2020 11:03 PM
مصر: تسجيل 85 حالة وفاة و1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن:  أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 85 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، مساء اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 17434 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 59561 حالة، شفي منهم 15935 حالة، و2450 حالة وفاة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير