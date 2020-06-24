مصر: تسجيل 85 حالة وفاة و1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 85 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، مساء اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 17434 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 59561 حالة، شفي منهم 15935 حالة، و2450 حالة وفاة.