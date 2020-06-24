حماس تدعو لتحرك دولي جاد لمنع الاحتلال من تنفيذ الضم

وطن: دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الأربعاء، الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك بشكل جدي وعملي لمنع الاحتلال "الإسرائيلي" من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري، وأن تأخذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من التصرف كدولة خارجة عن القانون.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن المواقف الرافضة لمخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية التي عبرت عنها أطراف إقليمية وأممية في جلسة مجلس الأمن اليوم، هي مواقف مهمة تعكس الإجماع الدولي الرافض لمخطط الضم الاستعماري وعزلة الموقف الأمريكي والصهيوني".

وأكد أن هذه المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للضم ستكون أكثر تأثيرا مع تصاعد المقاومة الشاملة لمخطط الضم الاستعماري في الضفة الغربية، وهو ما يتطلب أن تجتمع كل القوى والفصائل الفلسطينية لبلورة صيغة نضالية موحدة يشارك فيها الكل الوطني.