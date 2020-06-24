صحة الاحتلال: 265 مصابا جديدا بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21,666، بينها 308 حالات وفاة، و 265 اصابة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 45 حالة خطيرة منهم 28 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 44 شخصا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15,898 شخصا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 5,460 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 188 مصابا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 5,272 مصابا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.