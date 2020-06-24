السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (167267) حالة، وتماثلت 2912 حالة للشفاء، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، في الإيجاز الصحافي اليومي حول الفيروس، عن 41 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1387 حالة.

وأوضح المتحدث أن إجمالي إصابات الفيروس في المملكة بلغ 167267 حالة، كما وصل عدد إجمالي حالات التعافي إلى 112797 حالة.

وأضاف إن "عدد الحالات النشطة من إصابات الفيروس 53083 منها 2129 حالة حرجة".

وتناول المتحدث، اليوم، انتقال الفيروس إلى 5 أسر في مجلس عزاء بسبب عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

