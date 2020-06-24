افتتاح مستشفى دورا الحكومي لعلاج مصابي كورونا

وطن: افتتحت وزيرة الصحة مي كيلة يوم الأربعاء مستشفى دورا الحكومي في مدينة الخليل، ليبدأ العمل كمركز لعلاج مصابي فيروس "كورونا".

وقالت كيلة إنه جرى توريد أجهزة حديثة للمستشفى شملت أجهزة تنفس اصطناعي، وأسرة للعناية المكثفة، وأسرة لغرف علاج الحالات المتوسطة، إضافة إلى المختبر.

وأشارت إلى أن وزارتها ستعمل على افتتاح المستشفى مرة أخرى بكامل تجهيزاته وأقسامه.

وأشادت كيلة بدور بلدية دورا والمجتمع المحلي من أجل استكمال أعمال تشغيل المستشفى ليخدم كافة أبناء شعبنا.