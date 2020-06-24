الحكومة تقرر تقديم حزمة مساعدات عاجلة للاغوار

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاربعاء عن حزمة مساعدات للأغوار، وذلك خلال كلمة له في المؤتمر الوطني الثاني لمواجهة مخطط الضم الاحتلالي والذي اقيم في قرية فصايل.

وقرر اشتية في كلمته صرف كامل مستحقات المزارعين في الأغوار، تخصيص الآبار المائية التي تملكها السلطة في الأغوار لصالح المزارعين، والتي ستضخ 3.5 مليون متر مكعب من المياه.

كما قرر شراء 5 جرارات زراعية لـ5 جمعيات زراعية تعمل في الأغوار، دعم تعرفة الكهرباء لجميع سكان الأغوار، إنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية من خلال سلطة الطاقة.

واضاف ان الحكومة سوف تقدم مشاريع بنية تحتية بـ11.5 مليون شيكل لقرى الأغوار، إعفاء سكان الأغوار من 75٪ من تكلفة رخص البناء، وتقديم 30 منحة جامعية لطلاب الأغوار في تخصصات الطب والهندسة الزراعية وبقية التخصصات التي تعزز صمودهم، توفير سيارتي إطفاء و3 عيادات متنقلة للتجمعات البدوية وسيارة إسعاف.

كما قرر اشتية منح علاوة لكل أبناء الأغوار العاملين في السلطة مثل علاوة أبناء القدس، وبناء 3 مدارس جديدة، تزويد جميع الغرف الصفية بمكيفات، وتجهيز ساحات والمرافق الصحية في 15 مدرسة.