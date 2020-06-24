الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية تأهيل أراضي زراعية وبناء جدران حجرية للأراضي زراعية محافظتي نابلس وقلقيلية

رام الله- وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ.منجد أبو جيش و شركة الجراعي للحفريات و التعهدات العامة يمثلها السيد امجد جراعي ، اتفاقية تأهيل أراضي زراعية و عمل آلي وبناء جدران حجرية في فرعطة و كفر لاقف و اماتين في محافظة قلقيلية ، بالإضافة لموقعي جالود و قريوت في محافظة نابلس.

ويشمل تأهيل 200 دونم من الأراضي الزراعية بما يشمل بناء 8 الاف متر متر جدران حجرية و العمل الآلي في تلك البلدات ، وذلك بهدف تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم خصوصا و ان المواقع التي سيتم العمل فيها هي المناطق المسماة (ج) و التي يتهددها خطر المصادرة و الإستيطان .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد ابو جيش بأن المؤسسة تسعى من مشروع " تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج) " لتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم و دفعهم للإستثمار و العمل فيها من خلال تأهيل الأراضي و شق الطرق الزراعية و بناء الجدران الحجرية ، حيث أن هذه هي الوسيلة الوحيدة بها التي يمكن مواجهة قرارات المصادرة و الضم.

وأضاف أبو جيش ان الاحتلال خلال الفترة الماضية زاد من وتيرة الاعتداءات على اراضي المواطنين خصوصا في المناطق المصنفة (ج) بهدف ضمها ، وان الاحتلال زاد من هجمته على عمل المؤسسات المختلفة ومنها الإغاثة الزراعية ، حيث عمدت قوات الاحتلال لوقف العمل في اكثر من مشروع كما انها قامت بمصادرة معدات و آليات ثقيلة كانت تعمل في اراضي المواطنين في محافظات مختلفة .

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية كانت قد أطلقت أكثر من مناشدة بسبب اعتداءات الاحتلال المتكررة على اراضي المواطنين و المشاريع ، ناشدت بها مختلف المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات .