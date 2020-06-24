مصطفى البرغوثي يحذر من الخطورة على حياة مرضى قطاع غزة المحرومين من العلاج

وطن: حذر الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي من خطورة منع سلطات الاحتلال لمرضى قطاع غزة من الوصول للقدس والضفة الغربية لتلقي العلاج غير المتوفر في قطاع غزة بسبب الحصار الظالم عليه.

وقال البرغوثي أن التقارير الواردة من غزة تشير إلى أن أكثر من ثمانية آلاف وثلاثمائة مريض بالسرطان بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة وهم ممنوعون من الوصول إليه مما يهدد حياتهم بالخطر، بالإضافة إلى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حادة أخرى.

وأشار البرغوثي إلى حالة الطفل أنور محمد حرب المصاب بمرض في القلب والذي توفي بسبب منعه من الوصول للعلاج في القدس.

وأضاف: إن حياة الكثيرين من سكان قطاع غزة معرضة للخطر اليوم بسبب عدم توفر العلاجات بما فيها العلاج بالأشعة ونقص الأجهزة الطبية والأجهزة التشخيصية.

وطالب البرغوثي كافة الحكومات والمؤسسات الإنسانية بممارسة ضغط فوري على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة القيود على تنقل المرضى المحتاجين للعلاج.