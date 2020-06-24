الرئيس مخاطبا أبناء شعبنا: لنواجه معا خطر "كورونا" الذي يُهدد كل بيت كما وباء الاحتلال

وطن: أوعز الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة وأجهزتها المختلفة، وإلى الأجهزة الأمنية والصحية بالذات، بفرض كل الإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم، بما يشمل منع التجمعات بأشكالها كافة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحت طائلة المسؤولية القانونية، والقيام بكل ما هو ضروري لهذه الغاية الوطنية النبيلة.

وقال عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، "إننا اليوم بحاجة لمزيد من اليقظة والحذر والاحتراز لكي نحد من مخاطر هذه الموجة الجديدة من وباء "كورونا"، والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية، كونها أشد خطورة بأضعاف من الموجة السابقة".

ودعا الرئيس للعمل سوياً، حكومة وشعبا كلٌ من موقعه وفي حدود اختصاصه ومسؤوليته، لتوفير أقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية، لنواجه معا هذا الخطر الذي يُهدد كل بيت وكل مواطن في بلدنا الذي يُعاني أصلاً ما يُعاني من وباء الاحتلال وإرهاب المستوطنين.