أزمة كوفيد19 تحدي كبير لأنظمة ومستقبل التعليم في المنطقة العربية ككل

وطن: أطلقت الحملة العربية للتعليم للجميع ندوتها الأولى في سلسلة ندوات عربية إقليمية-وطنية حول مستقبل التعليم في المنطقة العربية، وذلك كجزء من مبادرة مستقبل التربية والتعليم التي أطلقتها اليونسكو والتي تسعي لفتح النقاش والتفكير بمستقبل التعليم والتوصيات المقترحة لتطوير أو إصلاح منظومة التعليم في العالم والمنطقة العربية.

وقد شارك كمتحدثين ومعقبين في هذه الندوة الإقليمية كل من الدكتورة تفيدة الجرباوي وهي أكاديمية وخبيرة تربوية شغلت عدة مناصب من بينها مدير عام مؤسسة تعاون، والدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم السابق واحد النشطاء في موضوع دفع تحقيق وانجاز الهدف الرابع وموجود في كل مساحات اليونسكو ومستشار مكتب التربية العربي في دول الخليج، والدكتور عبد اللطيف كداي عميد كلية علوم التربية في جامعة محمد الخامس في الرباط من المغرب، والأستاذ رضا شتيوي منسق الائتلاف التربوي التونسي، الأستاذة خزامى رشيد منسقة الائتلاف الأردني للتعليم، والأستاذ خليل أبو رضوان من الائتلاف الأردني للتعليم وممثل شبكة أنهر، والأستاذ العربي عماد من الائتلاف التربوي المغربي، والدكتور زاهي عازر رئيس مجلس إدارة الحملة العربية للتعليم.

وقد تم خلال الندوة مناقشة ثلاثة مجموعات من الأسئلة حول مستقبل التعليم وهي، المجموعة الأولى: ما أثر أزمة كورونا على المنظومة التربوية وما هي التحديات، ما هي المعيقات، ما هي التغييرات التي حدثت بفعل الأزمة وهل هذه التغيرات ستبقى أم ستنتهي مع انتهاء الأزمة وما هي الدروس المستفادة من أزمة كورونا؟

المجموعة الثانية: ما هي التوجهات المستقبلة التي يجب التركيز عليها من أجل النهوض بالتعليم، ما هي الفرص المتاحة ما هي الخيارات ما هي الاستراتيجيات والأهداف التي يجب التركيز عليها، كيف يمكن تطوير مفاهيم التعلم عن بعد ودمج الرقمنة والتكنولوجيا في طرق التدريس وتكوين المعلمين وأساليب التقييم والتقويم؟

المجموعة الثالث: كيف يمكننا العبور للمستقبل؟ ما هو شكل التعليم في المستقبل، التحديات والمعيقات التي تواجه التعليم في المستقبل، ما هي الأدوار الرسمية وغير الرسمية؟

وقد افتتح الندوة الأستاذ رفع الصباح سكرتير عام الحملة العربية للتعليم للجميع، واستعرض فيها أزمة جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الجانب الصحي، وعلى مجمل الحياة من نواحي تربوية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية. وأكد أن ما حدث هو تغيير ليس فقط في نواحي الحياة ولكن أيضا في مستوى تفكيرنا في توجهاتنا في تعاملنا مع القضايا والتعليم دائما في قلب كل القضايا، وبالتالي كان تأثير ما حدث كبيراً على التعليم.

أثر أزمة كورونا على المنظومة التربوية

خلال النقاش أكد المتحدثون أن الجائحة شكلت مفاجأة للجميع، ولكن غالبية الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية حصرت جهودها على استكمال العام الدراسي فقط. ولكن أحدثت الجائحة تأثير كبير في العملية التعليمية على مستوى الصحة والأثر النفسي والاجتماعي على الطلبة والمعلمين والنظام التعليمي. وقال المتحدثون أن ردود الأفعال كانت مختلفة لأن الإمكانيات في المنطقة العربية مختلفة، هناك دول كان لديها إمكانات جيدة مكنتها من البدء مباشرة في تطبيق التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، وغيرها من الدول لم تستطع البدء مبكراً في هذا الموضوع، كما أن جودة التعليم الالكتروني مختلفة من دولة لأخر، وهناك اختلاف من ناحية جاهزية أولياء الأمور وتوفر الانترنت والكهرباء ووسائل الاتصال الحديثة إضافة للعنصر الأهم وهو المعلمين والمعلمات الذين لم يكونوا بتلك الجاهزية والنظام التعليمي كله لم يكن جاهز، وبالتالي كان هناك ضعف واضح في المنظومة التربوية في المنطقة العربية. حيث نلاحظ أن دول الخليج على سبيل المثال كانت الأكثر استعدادا نتيجة توفر الإمكانات المالية، وبالتالي كانت المدارس جاهزة، وبالتالي تفاوت الأداء وتفاوتت الاستجابة وفي كل الأحوال لم تكن الاستجابات ناضجة بما فيه الكفاية، حيث لم يكن هناك منهج جاهز للتعليم الالكتروني، إضافة لعدم قدرة أولياء الأمور والطلبة على التفاعل مع التعليم الإلكتروني. كما هناك أيضا تحديات ظهرت لنا سواء تحديات فنية أو تقنية أو بيداغوجية أو نفسية، ولذلك امتدت الآثار في مجمل العملية التربوية والتعليمية بدءاً من النظام التعليمي وانتهاء بالمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع. كما أن هناك إشكاليات في عملية التنظيم وعملية تقييم الأداء وكل هذه أوجدت تحديات جديدة وتحديات كبيرة لم نكن نتحدث عنها من قبل لكن الدرس المستفاد أن هناك إمكانية لتطوير الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية وهذه الجائحة على قدر ما كان أثرها السلبي الكبير لكن كان لها أثر ايجابي حيث بدأ صناع القرار يتكلمون عن تعليم جديد يتكلمون عن المستقبل يتكلمون على بدائل وأصبح هناك قبول للتعليم الالكتروني الدروس المستفادة وتبني استراتيجيات التعليم الأفضل

لقد أكد المتحدثون والمعقبون أن التعليم هدفه الأساسي هو التنمية البشرية التي هي أساس للتنمية المستدامة وخدمة الإنسانية بما يعود بالنفع والخير على المجتمعات كلها ومن هذا المنطلق التعليم والعملية التعليمية والعملية الثقافية هما عمليتان مترابطتان ترابط عضوي ولا يمكن سلخ واحدة عن الأخرى وإذا سلخنا المنظور الثقافي عن العملية التعليمية، فإن فعل التعلم سيكون مبتورا ومستوى الجودة ومستوى الفاعلية ليس بالمستوى المطلوب من هنا ما هو أثر الجائحة؟ أثر الجائحة عزز واظهر ضعف العملية التعليمية التقليدية التي يجب أن يكون فيها إصلاحات. حيث سرعت الجائحة في إحداث ثورة في التعليم.

وأفاد المتحدثون أن العملية التعليمية منذ سنين وحتى الآن ركزت على 3 محاور الطالب والمعلم والمنهاج، وبعد الجائحة بدأت الرقمنة تظهر بشكل أوضح وبشكل أكبر من خلال اضطرار الناس للتعلم عن بعد، وقد صاحب مفهوم التعلم عن بعد عدم وضوح وخلط بينه وبين التعليم الالكتروني والتعليم الرقمي. وعندما نتحدث عن استراتيجيات التعليم لن نتحدث فقط عن استراتيجيات التعليم الالكتروني ولكن عن استراتيجيات التعليم بشكل عام.

ونوه المتحدثون إلى أن السياق الالكتروني مستحدث تماما في العالم العربي لم يكن موجود قبل الجائحة، وما كان ما هو إلا محاولات خجولة ومتفرقة بين جامعة وأخرى لاستخدام التعليم الالكتروني بطريقة غير منهجية وغير منظمة وبدون وجود البنية التحتية اللازمة والاستعداد والجاهزية والسياسات، لذلك نحن بحاجة لصياغة سياسات للتعليم الالكتروني غير منفصلة عن منظومة التعليم الشاملة التي تحتوي على المنظور الثقافي والبعد المجتمعي، وهنا نتحدث عن تقنيات ورقمنة ودور المجتمع ودور الأهل وكيف يمكننا أن نكسر حاجز الجمود التعليمي، حتى يكون للمجتمع دور أوضح في هذا السياق وفي السياق الثقافي على وجه التحديد الذي يتعلق بالهوية وفي تأصيل الهوية وفي الثقافة وفي تناقل الموروث الثقافي عبر الأجيال لتمكينهم باستخدام وسائل كثيرة منها التعليم الالكتروني لتمكينهم من التنمية لمجتمعاتهم والحوار الثقافي والحوار مع الحضارات العالمية لخدمة الإنسانية، والسؤال هو كيف سيحقق التعليم الالكتروني ويعزز الثقافة المجتمعية ويعزز الهوية والأصالة والعادات، وكيف سيوحد بين العالم العربي والمجتمعات العربية كلها كوحدة واحدة، وكيف نزيد الحوار والتحالفات بين الجامعات على مستوى كل منطقة، وكيف نزيد الحوار عبر الدول العربية وأيضا على المستوى العالمي، وهذا تحدي كبير فكيف سيقوم التعليم الالكتروني بخدمة هذا المجال من الممكن عن طريق الفيديوهات والقصص والإعلام، وكيف يمكن للتعليم الإلكتروني أن يعطي المساحة للطلبة سواء في المدرسة أو الجامعة لنقاش المواضيع الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة بعيداً عن محتوى الكتب الدراسية.

جائحة كورونا دفعتنا للتأمل وإعادة نظر

أكد المتحدثون في الندوة أننا نحتاج لنتأمل وإعادة النظر في طبيعة الاختلالات التي يشهدها العالم، لا شك انه في العشرون سنة الأخيرة هناك أزمات متكررة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وبالتالي فهذه الأزمات وضعت النظم التعليمية تحت علامة استفهام، إلى أين نحن ذاهبون؟

واحد من الدروس المستخلصة هي أهمية قطاع التعليم وأهمية الاستثمار في البحث العلمي لمواجهة كل أشكال التخلف التي تعيشها أوطاننا، أولا علينا تغيير مفهوم الدولة ودور الدولة، وهل هي مجرد حكم بين القوى الاقتصادية والاجتماعية أم أنها قادرة على التدخل في الأزمات وتدبير المخاطر ، كما يجب إعادة النظر بالعلاقة بين الدولة والمواطن وهذا أيضا أحد ادوار التعليم. أيضاً يجب أن نؤمن بدور التكنولوجيا والعمل عن بعد والإدارة الالكترونية التي أعطت الفرصة لتخلص من أشكال البيروقراطية والكثير من الوظائف التي لم يعد لها معنى في عصرنا الحالي، أيضا من الدروس المستخلصة هو أنه لا يمكن التغلب على التخلف إلا بالمعرفة العلمية أي أن العلم هو الأساس، يجب أن يواجه الكثير من أشكال الرجعية والتخلف، فالحضور المكثف اليوم للباحثين والعلماء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في الندوات عن بعد كبير جدا ومتعدد، حيث أصبح تواجد العالم والباحث تواجد قوي. النظرة اليوم للمستقبل لدى الشباب هناك توجس وخوف وقلق تواجهه هذه الأجيال، وبالتالي دور التعليم أساسي بأن يجعل الأجيال القادمة واثقة ومنخرطة بالمستقبل خاصة أن الكثير من الشباب يعيشون على الهامش في المجتمعات غير مشاركين وغير فعالين، فكيف نجعل هؤلاء الشباب اليوم عبر التعليم عبر مؤسسات المجتمع المدني وغيرها منخرطين في التفكير للمستقبل.

ما هي المخرجات التي نريدها من التعليم ؟

في سياق مداخلاتهم أجمع المتحدثون أن لدينا إشكاليات عديدة متعلقة بالمخرجات المرتبطة بالتعلم، وهنا يأتي سؤال مهم، ما هي المخرجات التي نريدها؟ إن النظام الحالي يشبع الطلبة بالمعلومات، لكن لا يمكنهم من مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات التفكير الناقد وغيرها. وأيضاً هل تتطابق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق فنحن نريد أن نرسم المستقبل ونريد للخريجين أن يقودوا الوضع الاقتصادي، هناك إشكاليات أيضا متعلقة في وضع المعلم والأمان المادي له، والاستثمار في تدريبه على استخدام تقنيات التعليم عن بعد وإعداد المحتوى التعليمي الالكتروني، ثم أن الجانب الصحي في مناهجنا لم تكن له مساحة كافية بشكل عام في المستقبل نريد أن نؤكد على البعد الصحي في هذا السياق.

وهناك سؤال أيضاً يتكرر في هذا السياق وهو، هل الدول العربية في منظومتها التعليمية تعطي الأهمية للمخرجات الاجتماعية كما تعطي المخرجات الأكاديمية التي وضعها البنك الدولي؟

الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أحيانا تكون غائبة عن الأزمات، إلا أن هناك قضية مهمة وهي القضية النفسية والاجتماعية عند الطلبة، مثلا ألمانيا وفنلندا والصين أخذت أسبوعين لمعالجة الجوانب النفسية عند الطلبة وللتواصل مع المجتمع نحن تعاملنا معها كأنها عملية تربوية تعليمية بدون أي جوانب أخرى.

هناك إشكالية في الثقافة المجتمعية بين الوزارات والمجتمع المدني، وأخذت الحكومات على عاتقها إدارة الأزمة ومسحت دور المجتمع المدني سواء في التخطيط والتدبير والحل كيف ترى موضوع الشراكة الاجتماعية في التعامل مع الأزمة؟ لذا كانت عملية مشاركة المجتمع المدني كانت ضعيفة جدا، جميع الدول كان لديها صعوبة في استيعاب فكرة المجتمع المدني وفي صراع في قضية إشراك المجتمع المدني.

وقد حاول المتحدثون الإجابة في مداخلاتهم على السؤال التالي: كيف يمكن في المرحلة القادمة أن يكون التعليم في العالم العربي تعليم منتج فنيا وثقافيا وفكريا واقتصاديا؟

وهنا أكد المتحدثون أنه يجب أن يرتبط التعليم بالممارسات، فإلى الآن لم يحظى التعليم بالمرحلة الأولى بالاهتمام في الدول العربية ويمكن معرفة ذلك من خلال نسبة الميزانية التي تعطى للتعليم مقارنة بغيرها، كما يجب الإيمان بأن التعليم هو أساسي للحفاظ على الدولة والمجتمع والمؤسسات والتنمية و توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والمعلمين أحد أهم الاستراتيجيات حتى نكون منتجين فعلينا، وهذا يتطلب تعزيز الهوية والثقافة المجتمعية، والتركيز على التدريب وتنمية المهارات والقدرات، والتفكير والتحليل الناقد المرتبط بالقضايا الاجتماعية من عدالة وحرية، إن تعزيز هذه الجوانب يمكن أن يؤدي إلى إنتاج المعارف.

ضعف البحث العلمي والتربوي في العالم العربي

اجمع المتحدثون أننا لسنا فقط مستهلكين، نحن مستهلكين سيئين، حيث نستخدم نواتج العلم والتكنولوجيا بطريقة غير جيدة، فنحن لا نساهم في إنتاجها بالإضافة أننا نستهلكها بطريقة غير جيدة. ومراكز البحث العلمي في الجامعات لم تتحول إلى مراكز منتجة تخدم التنمية الوطنية وتعزز المحتوى العربي، وهذا أدى إلى إشكالية في المحتوى العربي الذي يوصف بالضعيف، فالتقارير التربوية والتعليمية العربية محتواها ضعيف، لكن ما حدث خلال هذه الأزمة يجب أن يكون محفز لاستخدام التقنيات وتعزيز البحث العلمي.

كما يجب أن يكون البحث العلمي بعيداَ عن السياسة ولا يعكس أراء الدولة، ولكن يعكس الواقع والتحديات الحقيقية، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بسياسات تعليمية تدعم البحث العلمي الحقيقي الذي يعكس رؤية مستقبلية.

دور المجتمع المدني والعلاقة مع الحكومات في المرحلة القادمة

أجمع المتحدثون أن أزمة كورونا خلقت نوع من التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني قائم على قاعدة إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولكن يجب إعادة النظر في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني بحيث تكون علاقة تعاونية في مجموعة من المجالات خاصة مجال البحث العلمي وفعالية الحكومة التربوية وترسيخ القيم الديمقراطية والمواطنة، يجب إعادة النظر في المناهج وإدخال المنظومات وقيم المواطنة والتربية المدنية حقوق الإنسان.

كما يجب أن يعزز المجتمع المدني من قدراته في مساءلة الحكومات من أجل ضمان أن يصل التعليم إلى جميع المناطق والمهمشين والفقراء، وضمان تخصيص الموازنات المطلوبة لتغطية احتياجات المتعلمين أثناء الأزمة الحالية وما بعدها.

كيف يمكننا العبور للمستقبل؟

أكد المتحدثون في نهاية الندوة أنه يجب أن نعبر للمستقبل بإرادتنا وبمقومات أفضل، فهناك وعي مجتمعي وسياسي بأن ما حدث جرس إنذار لنا بأنه لا بد أن نطور ونحسن النظم التعليمية، وهناك قناعة لدي الكثيرين أن المجتمع هو الأساس لعبور لمستقبل، نحتاج إلى ثورة في المجتمع ويجب أن نضغط على السياسيين وصناع القرار ليؤمنوا أن دور التعليم هام وان إصلاح التعليم يجب أن يكون إصلاح جوهري، وعلى وقع أزمة كورونا انتبهت المجتمعات إلى أهمية البعد التعليمي وضرورة المناداة لفكر حر غير مرتبط بسياسات معينة لا تؤدي إلى خير للمجتمع والإنسانية. ما نعاني منه أن المؤسسة السياسية تريد أن تستفرد بالقرار ولا تسمح للمؤسسات والقطاعات الأخرى بالمشاركة في التخطيط وان تكون جزء من العملية الإصلاحية.

العبور للمستقبل يحتاج لأساسات قوية تقوم على تنمية الابتكار لدى أطفالنا، والانخراط في مجتمع الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، والشراكة المجتمعية لتطوير السياسات العامة لخدمة المجتمع، وتوثيق الروابط العلمية بين الجامعات في الوطن العربي، وأن يكون هناك تكامل عربي لتعزيز مكانة العلم والتربية في حياة شعوبنا.