محافظة الخليل لوطن: أوقفنا الفحص العشوائي بسبب اعداد المصابين والمخالطين الكبير

الخليل- وطن: قال نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين أنه تم ايقاف الفحص العشوائي بالمناطق في المحافظة بسبب العدد الكبير في اعداد المخالطين، لافتا الى ان كل شخص في شجرة المخالطة لديه 30-40 مخالط بالحد الأدنى، ويجب أخذ عينات لهم جميعا، مردفا "المواطنون المصابون بالفايرس يتعاونون معنا بتقديم المعلومات اللازمة وشجرة المخالطين لهم".

واضاف دودين في حديث خاص مع وطن أن المجموع الكلي للاصابات في محافظة الخليل ناهز 750 حالة موزعة على 15 بلدة وقرية ومدينة، موضحا أن الوباء مستفحل في مناطق عدة ابرزها تفوح، ومدينة الخليل، حلحول، يطا، دورا، وقرية الريحية.

واوضح دودين أن "تفشي المرض خطير جدا ، والانتشار واسع، وكلما زاد الاختلاط زاد انتشار المرض خصوصا في هذه الفترة، التي تشهد مناسبات مختلفة وهي السبب الاساسي لانتشار المرض"، مضيفاً ان " معظم الحالات التي سجلت كانت نتيجة الاختلاط بالاعراس والمناسبات."

وأضاف: "قمنا بإرسال بعض العينات الى مختبرات في رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم من أجل استدراك الوقت وعدم اهدار الوقت بمختبر واحد لان هناك كم هائل من العينات، وكلما تم كشف الحالات بشكل اسرع كلما عملنا على وقف الاختلاط بالتزام الحجر."

واوضح " حتى اللحظة هناك سيطرة على الوباء، كما يوجد تعاون بكل البؤر من المواطنين والكوادر الصحية".

ووجه دودين رساله للمواطنيين عبر وطن قائلا: "نتنمى عليكم الالتزام بالحجر المنزلي، واتخاذ اجراءات السلامة لكي ينخفض منحنى الاصابات"، مؤكدا أن مسؤولية كل شخص الحفاظ على نفسه وابناءه ووالديه من خلال ارتداء الكمامة والقفزات والتي تحد 90% من الاصابة بالمرض"

وحول اسباب ارتفاع الاصابات في الخليل قال دودين " مستوى الحيطة والحذر متساوي بكل المحافظات، ولكن السبب ارتفاع الاصابات في الخليل يعود الى انها محافظة كبيرة جدا، فهي تقريبا ثلث الضفة الغربية، وفيها مليون مواطن وحركة العمال فيها كبيرة، والتنقل داخل الخط الاخضر والنقب كبيرة ايضا، والزيارات الاجتماعية و الافراح والمناسبات كثيرة، والعلاقات العشائرية، التي يتم فيها تغليب العلاقات الاجتماعية على الوباء وخطورة المرض للأسف."

واوضح "هناك حرص حاليا من المواطنين ولكن هذا الحرض جاء متأخراً.. ونتمى ان نبقى مسيطرين ووقف انتشار الوباء والتفرغ لعلاج الحالات المصابة."

وأوضح أن وزيرة الصحة د.مي الكيلة، اجتمعت اليوم مع طاقم وزارة الصحة في الخليل للاطلاع على عمل الكوادر واحتياجاتهم وانجازاتهم واجتمعت مع لجنة الطوارئ المركزية، من أجل أخذ التوصيات التي لها علاقة بما هو مطلوب من الصحة والحكومة لمحافظة الخليل في ظل انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

وأضاف: تقوم وزارة الصحة بعمل حثيث في مشفى دورا الحكومي لتأمين الكوادر والأجهزة لكي يكون المكان قادرا على استيعاب الحالات التي تظهر عليها أعراض فايروس كورونا ومعالجته.

وختم دودين رسالته قائلا موجها حديثه للمواطنين "الوضع واضح للجميع، لا اريد ان اطمئن احد ولا اريد أن اربك المواطن، ولكن المطلوب هو المزيد من الحرص على ابناءنا وعائلاتنا لنضمن وقف الوباء."